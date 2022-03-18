新北市教育局18日在板橋第一運動場舉行2022運動樂活系列活動啟動典禮，以「齊心防疫抗擊疫情，守護校園安全健康」為主題。（葉書宏攝）

新北市教育局18日在板橋第一運動場舉行2022運動樂活系列活動啟動典禮，以「齊心防疫抗擊疫情，守護校園安全健康」為主題。（葉書宏攝）

新北市在今（18日）在板橋第一運動場舉行2022運動樂活系列活動啟動典禮，由副市長劉和然出席。本日活動以「齊心防疫抗擊疫情 守護校園安全健康」為主題，藉由大隊接力棒次傳遞精神，象徵全市防疫工作上齊心接力，一棒接一棒、個個是強棒，典禮上也感謝校園防疫人員代表，共同抗疫守護校園安全健康。

劉和然表示，新北市學校推動SH150政策，學生每週在校運動150分鐘達成率自106至109學年度連5年校校達標，更連5年獲得健康促進特優縣市，全國第一。此外，新北打造友善運動城市，辦理各項運動推廣活動鼓勵市民建立運動習慣，也連5年獲教育部體育署運動i臺灣縣市評比特優，讓新北成為人人愛運動的樂活城市。

新北市推廣運動樂活系列活動，透過讓國中小學孩子養成規律運動習慣，以全市各公私立國中小校園為基地，趣味、安全之活動為媒介，結合現有健康與體育領域課程實施。自3月份起，陸續辦理校園班際性普及化運動競賽，包括辦理大隊接力、樂樂棒球、健身操、躲避球等4項運動。今日現場由副市長及民安國小12位小朋友，帶領96隊、2904位參賽人員ㄧ起做健康操，並為比賽首發起跑鳴槍，象徵運動樂活系列正式啟動。

教育局指出，疫情期間仍鼓勵全體親師生多運動提升免疫能力，並增進身心健康。同時藉由樂活系列普及運動，帶動跑步風氣及推廣校園體育運動，引導學生來運動、玩運動、愛運動及享運動，營造校園玩運動氛圍，並帶動愛運動風氣，讓運動成為校園裡學生間一股時尚新風潮。

今日活動以「齊心防疫抗擊疫情 守護校園安全健康」為主題，由副市長劉和然感謝各區務中心所推薦8位校園防疫人員代表，其中成功國小護理師陳雅莉及李妍妏表示，疫情讓人類了解自己的能與不能，雖不能完全消滅病毒，但是能積極防止傳播，即使不能大力擁抱，但我們能溫暖微笑，會與教育夥伴持續努力讓生活趨近如常，共同守護孩子。

板橋國中謝承殷校長表示，學校長期推動樂活普及運動，鼓勵學生每天主動在晨間及課餘時間跑步運動，榮獲全市國中組107、108及109學年度大隊接力3連霸，得到永久保存大隊接力最高榮譽象徵金龍旗。很開心看到孩子透過競賽凝聚班級向心力，學生每天主動練習從不會缺席，老師也給予陪伴及指導，共同達成團隊目標爭取榮譽。

教育局長張明文表示，2022新北市運動樂活系列活動，以跑出自信、玩出快樂、揮出活力及動出健康為主題，規劃一系列競賽活動，鼓勵學生疫情期間多運動，參與校園班際性普及化運動，達成每週能在校運動150分鐘SH150，以促進孩童身心健康增進未來競爭力，帶動本市運動風氣、增進運動人口。