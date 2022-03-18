台東高中阿卡貝拉合唱團成立於2021年，初試啼聲即獲全縣鄉土歌謠比賽優等，團員全數都來自原住民藝能班。（蔡旻妤攝）

台東高中阿卡貝拉合唱團成立於2021年，初試啼聲即獲全縣鄉土歌謠比賽優等，團員全數都來自原住民藝能班。（蔡旻妤攝）

台東高中阿卡貝拉合唱團成立於2021年，初試啼聲即獲全縣鄉土歌謠比賽優等，團員全數都來自原住民藝能班。（蔡旻妤攝）

台東高中阿卡貝拉合唱團成立於2021年，初試啼聲即獲全縣鄉土歌謠比賽優等，團員全數都來自原住民藝能班。（蔡旻妤攝）

自2021年成立的國立台東高中阿卡貝拉合唱團，由知名排灣族聲樂家胡待明指導並將原住民古謠重新編曲，初試啼聲即獲全縣鄉土歌謠比賽優等，其中團員全數都來自原住民藝能班，高二學生徐子洋說，「很帥！不用彈奏樂器就能演出整首歌」。

「不用樂器就能完成一首完整的歌曲，很帥又好玩！」東中阿卡貝拉合唱團中的6位團員都來自原住民藝能班；高二學生賴宥任說，之前從未接觸過阿卡貝拉，同一次聽見純人聲模擬樂器的聲音，一聽覺得太酷了，便決定加入，而改編古謠打破傳統唱法，也很創新。

徐子洋表示，小時候因興趣自學BeatBox，就讀新生國中時加入阿卡貝拉社團，負責人聲打擊樂，當時偏好演唱流行歌曲，高中雖然改唱原住民古謠，「但都很習慣了，沒有什麼好害怕的。」

據了解，團隊指導老師胡待明是少數出國留學、並取得國外音樂系學位的原住民音樂家，多年來深耕台東音樂教育。他說，演唱的原住民古謠都由他重新編曲、分部，在教唱的同時，讓學生了解歌曲背後文化意涵，「把排灣、阿美、卑南族祖先的智慧唱出來」，加以不同的音樂形式重新演繹、創造。

胡待明除了發掘學生的潛能，同時也不設限制，除了教導邵族、布農族、卑南族歌曲，學生亦可學時下流行歌曲，讓學生一展才華。

此外，國際阿卡貝拉音樂藝術節2016年移師台東縣，台東縣府同年特別舉辦台東盃阿卡貝拉音樂大賽，同時在校園中不斷推廣，並於每年舉辦的師生鄉土歌謠比賽中增設阿卡貝拉組，為台東的音樂教育扎根。胡待明指出，台東高中阿卡貝拉合唱團也在2021年孕育而生，結合原住民音樂傳揚文化，也讓更多人聽見原住民音樂。