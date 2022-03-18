桃園市蘆竹區有名陸軍步兵206旅營步連的上士，前天晚上在營區內休息時，突然聽到外面傳來孱弱呼救聲，上士外出查看竟看見1名老翁跌坐路旁水溝，無力起身。上士見狀後不畏髒汙，馬上下到水溝將老先生拉上來，並向巡邏員警求助。

柯士對受傷民眾予以消毒清創。(六軍團提供)

警方表示，徐老先生16日晚上與妻子一同外出訪友，晚間6點25分返家途中，誤走荒野捷徑，由於沒有路燈照明，一時不慎失足掉落約1公尺深的田邊水溝，幸好旁邊就是國軍營區，這名見義勇為的柯姓上士聽到呼救聲後立刻外出查看，並將老先生即時救起，才未發生憾事。

指揮官鍾中將表揚營輔導長張成佳少校，善行義舉。(六軍團提供)

指揮官鍾中將表揚醫勤士柯立文上士，愛民助民精神。(六軍團提供)

蘆竹分局外社派出所所長石佳育及警員廖國隆當時巡邏經過，也立即加入協助，並召來救護車，將老先生送醫急救。據了解，83歲徐老先生全身多處擦傷，無力行走，衣物也已濕透，所幸經救護人員進行初步檢傷後，發現並無大礙。

張少校與柯上士抱持「軍民一家」精神，樂意發揮一己之力，傳遞善的能量。(六團提供)

蘆竹警分局呼籲，長者於夜間外出，請穿著色彩鮮艷服裝，並選擇有路燈照明之道路，切勿貪圖便利捷徑，行走偏僻小逕，以勉發生意外。