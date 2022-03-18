全台樂迷期待已久的指標性音樂祭「2022大港開唱」將於3月26～27日於高雄駁二登場。最支持在地音樂的台灣啤酒當然也不缺席，今年金牌台啤再度攜手大港開唱打造獨家限量聯名款啤酒，是熱愛音樂的朋友們絕對不可錯過的年度收藏酒款。

《金牌台啤X大港開唱》聯名啤酒設計以大港開唱最著名的橘色入魂，搭配邁入第13屆的數字符碼，開闊設計體現大港風味，就算尚未入喉，便聞到濃濃霸氣。即日起於全台四大超商、家樂福、美廉社及南部地區之全聯等超市量販通路限量上市，民眾前往以上通路都有機會買到，在大港開唱活動現場的台啤品牌攤位也能購入。

2022年大港開唱即將在3/26、3/27於高雄駁二藝術特區舉辦，總計邀請近120組超狂的歌手及樂團卡司。台灣啤酒也為旗下最強新品「WOLF BEER少年狼啤酒」打造品牌攤位，活動兩日提供超級優惠價任選3罐100元；來攤位拍照打卡或上傳限動再送限量贈品一份，還有多樣滿額好禮等你來！全台最生猛的音樂祭、最在地的啤酒，海港、音樂、啤酒三大元素共同交織出人生的音樂祭。

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