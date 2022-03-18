中央流行疫情指揮中心今公布國內新增1例本土個案，為感染源待釐清的南部30多歲業務人員。由於日前米迪幼兒園亦有新增案例，加上今日新增本土個案，國內目前尚未監測期滿的感染源待釐清傳播鏈共有4條。

發言人莊人祥表示，今日新增的本土個案為一名業務人員，14日開始感覺喉嚨不適、15日喉嚨痛，16日則出現畏寒、咳嗽加劇，當日便自行購買家用快篩， 檢出陽性後就和衛生局聯繫採檢。

莊人祥表示，個案工作時，大部分時間都是到店裡，接觸人都有戴口罩，接觸時間不多，衛生單位還會針對相關的接觸者進行採檢，目前已匡列21人，採檢16人都是陰性，5人待採，還在持續匡列中，會跟對可傳染期接觸的人儘量採檢。

米迪幼兒園案原定今日監測期滿，但是日前這起群聚案有2家人隔離期滿前檢出陽性。醫療應變組副組長羅一鈞說，此案需要再觀察10天，監測至3月25日。除了此案，還有雙北家人親友群聚、五分埔店員，以及今日的嘉義30多歲男，尚未監測期滿的感染源待釐清傳播鏈合計有4條。

日前五分埔店員（案21497）經定序發現感染OmicronBA.2，和過去5起傳播鏈的BA.2不同。羅一鈞表示，這名個案的職場、同住家人、小吃攤的37名接觸者都是陰性，但還需監測到24日起滿。

昨衛生單位初步比對個案工作地、居住地附近有無居家檢疫陽性個案，有發現1名工作地同條路的個案，但是是1月底的個案，序列也不同。目前來講，正擴大進行比對，先前用工作地、居住地做比對，但是因為個案的活動史大部分在基隆，會對基隆3月初以來同期居家檢疫陽性的個案進行比對，初步有7人，還在蒐集檢體，瞭解是否與此案一致。