議長曾麗燕致詞時表示，議會為展現民意的地方，市政推動的第一要務為傾聽民意，並提及興達電廠停電事故、食安議題、產業轉型、招商引資、環境汙染改善以及輕軌捷運建設等，請市長及市府團隊重視建言，以符合民意需求，致力高雄的進步與繁榮。
陳其邁於稍後受訪時也再次強調，透過向議會說明和報告，展現對民意的負責與重視。市府也會從再提升檢驗的量能，來保障國民的健康，希望在未來的食品管理能夠再加強追蹤溯源、生產以及市場面向的管理力道，照顧市民健康，食品安全為最重要的考量。
議長曾麗燕致詞時表示，議會為展現民意的地方，市政推動的第一要務為傾聽民意，並提及興達電廠停電事故、食安議題、產業轉型、招商引資、環境汙染改善以及輕軌捷運建設等，請市長及市府團隊重視建言，以符合民意需求，致力高雄的進步與繁榮。
陳其邁於稍後受訪時也再次強調，透過向議會說明和報告，展現對民意的負責與重視。市府也會從再提升檢驗的量能，來保障國民的健康，希望在未來的食品管理能夠再加強追蹤溯源、生產以及市場面向的管理力道，照顧市民健康，食品安全為最重要的考量。
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