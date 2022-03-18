面對自己國內食用油大漲而束手無措的印尼政府，18日出台一項新政策，就是調升棕櫚油最高出口稅額，藉此限制出口至它國。此外，印尼政府也宣布，將取消棕櫚油出口數量限制。

印尼新的出口稅規定，當這種可供食用的棕櫚油，一旦參考價格來到每公噸1,050美元時，上述已立即生效的新出口稅，就可採用更高的累進稅率來課稅。

也就是說，當地棕櫚油每公噸已超過1,050美元，每漲50美元時，出口稅就同步增加20元。以此類推下，稅額最高可徵收375美元，差不多是售價來到1,500美元左右。

不過，印尼3月棕櫚油參考價格每噸已飆至1,432.24美元，跟出口稅天花板價1,500美元相差甚少。

據悉，印尼政府之前棕櫚油出口稅，最高每公噸只有175美元，當時是以參考價格1,000美元為臨界點。若棕櫚油售價回落至1,000美元以下，出口稅就跟以前規定一樣沒變。

印尼政府打算在未來6個月內，將新出口稅多徵收的錢，用來補貼銷售大宗食用油，預估每個月將分配約2億公升左右，補貼款也將超過5億美元。

對印尼棕櫚油出口商來說，除了繳交出口稅，還需付運輸稅。因此，結算下來，目前出口時最高稅金每公噸在200美元。

由於全球物價大漲，印尼由棕櫚油提煉後的食用油價格，從2022年初開始迄今已飆升40%。所以，相關當局也試圖控制食用油大漲現況。