北市警方表示，工務局新建工程處將於18、19日連續2天，於晚間10時至翌日6時，進行水源路路面刨鋪施工，預計影響水源路及水源快速道路（泉州街至師大路），呼籲民眾留意相關交管、改道措施，及早改道以免造成不便。

警方表示，工程分為兩階段，第一階段：3月18日晚間10時至翌日6時，封閉水源路2線（泉州街至廈門街）及水源快速道路東向2線（泉州街至師大路）。第二階段：3月19日晚間10時至翌日6時，封閉水源快速道路西向2線（泉州街至師大路）。

警方建議改道路線為：1.東往西向：水源路改道汀州路、牯嶺街、廈門街，水源快速道路改道下師大匝道-汀州路-泉州匝道。

2.西往東向：水源路為東往西單行道不影響，水源快速道路改道下泉州匝道-汀州路-師大匝道。

中正二警方表示，為維護施工期間行車安全與順暢，籲請用路人及早改道，警方已預先規劃警力及派遣義交於重要路口指揮疏導，加強路況查報，因應臨時道路交通壅塞情形。