苗栗市大倫國新建跑道，18日啟用，由知名大倫國中籃球隊表演熱身。（謝明俊攝）

苗栗市大倫國新建跑道，18日由縣長耀昌等主持啟用。（謝明俊攝）

苗栗市大倫國新建跑道，18日由縣長徐耀昌等主持啟用試行。（謝明俊攝）

苗栗知名大倫國中籃球隊有了新的練習球場。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌主持大倫國中新光電球場啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌主持大倫國中新光電球場啟用。（謝明俊攝）

苗栗市大倫國中是苗栗知名的籃球等運動名校，在國內運動賽事向來有亮眼的表現，由於學校操場跑道年久失修，籃球場也屬室外球場，受天候限制頗多，經縣府及立委向中央爭取經費重鋪跑道，並建置最新光電風雨球場，兩項運動設施同時完工啟用，苗栗縣長徐耀昌18日主持啟用，期望新設備能讓大倫國中運動表現更亮眼，為苗栗爭取最好成績。

大倫國中長期以來是以籃球聞名，對5、6年級生來說，當年紅遍一時的苗栗稻生農場籃球隊，就是以大倫國中為基底，孕育出了多名國內籃球好手，目前還是國內許多球隊的教練人材，也讓大倫國中一直以籃球強隊為傲。

教育部響應政府能源政策，在全國各級學校推展設置太陽能光電，苗栗縣獲得教育部體育署補助1億2，450萬元經費整建14座半戶外球場，並設置8座光電球場以提供縣民更舒適、環保的運動空間，大倫國中的籃球場經過整修，並加裝太陽能光電板，成為太陽能光電球場，可讓學生在氣候不佳的情況下，仍可持續運動。

大倫國中光電球場是採屋頂型的光電場，總設置容量高達269千瓦，每年發電量達29．5萬度，足可供84戶家庭的年用電量，等同於種植29萬棟樹，每年可以減少3445公噸的碳排放量。

多年前，苗栗縣長徐耀昌前往大倫國中參加校慶時，發現學校操場跑道多處補丁，操場周邊的鳳凰木樹根嚴重破壞跑道鋪面，嚴重影響學生運動，經由縣府爭取經費下，體育署補助756萬元，縣府編列配合款84萬元，以總預算840萬元進行全面更換跑道鋪面工程。

18日上午，苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦、立委徐志榮等到校參加校慶運動會，並主持新跑道、新光電球場啟用，一同參加的協和基金會董事長林光清更允許大倫國中籃球隊，如果在今年的全國國中賽中奪下冠軍，將請全體隊員及教練們到台北101大樓內最高的頂鮮餐廳吃飯，獲得全部人員喝采加油。