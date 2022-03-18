可望取代E3的波音E-7預警機

美國太平洋空軍（Pacific Air Forces）司令維斯巴赫（Kenneth Wilsbach）說，波音（Boeing）E-3B「哨兵」（Sentry）預警機正飽受嚴重的過時問題所苦，而F-15EX則正是因應北亞衝突的理想選項。

據《全球飛行》（FlightGlobal）網17日報導，維斯巴赫說，從維修可靠性的角度看來，美軍的E-3機隊真的陷入掙扎。他指出，美國美國太平洋空軍（PACAF）有4架，但由於維修問題，經常4架都飛不了。

而E-3的問題往往很基本，和它的電子設備，液壓系統和發動機等有關。此外，他還對E-3在現代戰場上的生存力表達了懷疑。他強調，在21世紀的戰爭中，美軍所依賴的E-3感測器實在是不夠力，尤其是面對中國殲-20，或類似的平台時，更是如此。它對那些平台就是偵測得不夠遠，好為射手提供優勢。

同時維斯巴赫說，至於美國區域盟友澳洲和南韓所使用的E-7，不僅性能比較強，也比較可靠，而美國空軍正考慮加以採購。

另一方面，維斯巴赫在密契爾航太研究所（Mitchell Institute for Aerospace Studies）YouTube頻道的討論中被問及，派駐在日本的大批老舊F-15C戰機時，他直言：「它們舊了，很可能是汰換它們的時候了……我一直在力推F-15EX。」

F-15EX戰機

他說，自己飛過F-15EX，留下「極深刻的印象」。F-15EX配備了適型油箱，能不靠加油機支援，在滯空3—4小時。「當你全副武裝時，那賦予你相當的航程能力。」

而F-15EX除了空對空飛彈外，還能攜帶如AGM-158聯合空對地遙攻飛彈（JASSM）等武器。此外，它也能攜帶隱形戰機無法放在內部彈艙的未來遠程高超音速武器。