行政院顧問鄭宏輝，被外界視為新竹市市長林智堅接班人。鄭指出，這周六（19）將舉辦「森日快樂 愛的樹苗」活動，他們準備了1000株台灣原生種的植物，其中包括曾一度瀕臨絕種的烏來杜鵑，只要用2張發票就能領取1株樹苗，發票捐贈給公益團體，支持身心障礙的朋友。此消息引發熱議，獲得破千位網友按讚。

鄭宏輝在臉書發文表示，「森日快樂 愛的樹苗」公益活動這周六將在新竹市巨城百貨廣場舉行，他們準備了1000株台灣原生種的植物，只要用2張發票就能領取1株樹苗，發票捐贈給公益團體，支持身心障礙的朋友。

鄭宏輝指出，他們這次準備的台灣原生種樹苗有：烏來杜鵑、山黃梔、桃金孃和圓葉土樟。部分烏來杜鵑已開出漂亮的桃紅色花朵，過去曾一度瀕臨絕種，經過20多年來才從僅存的數十株，慢慢復育到數量破萬。他也特別邀請青草湖國小合唱團的小朋友們唱出美麗的歌聲、太極拳的好朋友們帶來精彩表演、小丑先生在現場摺出百變氣球，歡迎爸爸媽媽們帶著孩子一起做公益，度過一個美好的周末。

此文發出後獲得超過1200個讚，迴響熱烈。網友紛紛表示：「輝哥讚啦」、「支持輝哥」、「用心的民代」、「想領烏來杜鵑」、「我想要桃金孃！超美」、「很有意義的活動」、「新竹人真幸福」。