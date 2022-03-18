黃玠瑋推出全新創作專輯《游牧》。（環球唱片提供）

黃玠瑋推出全新創作專輯《游牧》。（環球唱片提供）

黃玠瑋全新創作專輯《游牧》，還未正式發行即拿下博客來熱銷即時榜亞軍，華語金獎製作陳君豪、阿弟仔更大讚：「值得被世界聽見的創作力量！」睽違5年作品大獲好評，黃玠瑋也預告將在5月27日於Legacy Taipei舉辦專場演出，雙囍臨門讓歌迷們幸福感爆表。

這張專輯裡許多歌是黃玠瑋在疫情期間寫的，除了療癒自己也希望能療癒到更多的人。 《游牧》或許是黃玠瑋從獨立發表音樂以來，最能完整貼近她私人情緒及生命經歷的一張作品，從小便提早體會許多生活動盪的她，這次將自己一路上所看所想全都化為音符，唱出她的心聲。而為了貼合這次玠瑋歌聲裡所唱出的獨特廣闊感，封面視覺攜手新銳攝影師Yuka Lee，以她細膩且富含質感的鏡頭語言，來捕捉黃玠瑋「城市獨遊」的身影。

這次拍攝特別安排3個不同的戶外場景，包括遼闊無人的頂樓天台、充滿色彩卻斑駁的兒童舊樂園，以及能遠眺都會天際線的河濱公園，拍攝當天不時有烏雲飄過的灰白天空，讓照片的呈現上更加貼近歌曲所營造的氛圍。黃玠瑋更在攝影師指導下，嘗試變換不同動作，更一度在草皮上重溫了很久沒玩的跳格子遊戲，呈現少見的童趣樣貌。此外，專輯設計則邀請以插畫創作見長的藝術家Edney Yang賦予視覺新樣貌，專輯封面是以Nomadland為主題的女性意象畫，而歌詞本每頁也搭配了呼應歌曲主題的手繪風小插畫，希望歌迷在翻閱專輯時，除了走進黃玠瑋的音樂日記，也能體會插畫的創作巧思。