受到俄烏戰爭與原物料成本墊高影響，中鴻18日開出的4月份內銷和5～6月份外銷盤價，全面大漲，其中內銷部份，熱軋和冷軋鋼品每公噸漲2,300元，鍍鋅產品每公噸漲3,000～3,500元，外銷價格每公噸漲150～250美元，實際報價視當地市場行情而定。
中鴻表示，受到俄烏衝突與澳洲雨災影響，導致能源和煤礦原料價格高漲，墊高原料成本，加上鋼材供料短缺等因素，該公司在考量下游接單競爭力及為貼近國際市場行情下，決定適度調漲相關產品價格。
受到俄烏戰爭與原物料成本墊高影響，中鴻18日開出的4月份內銷和5～6月份外銷盤價，全面大漲，其中內銷部份，熱軋和冷軋鋼品每公噸漲2,300元，鍍鋅產品每公噸漲3,000～3,500元，外銷價格每公噸漲150～250美元，實際報價視當地市場行情而定。
中鴻表示，受到俄烏衝突與澳洲雨災影響，導致能源和煤礦原料價格高漲，墊高原料成本，加上鋼材供料短缺等因素，該公司在考量下游接單競爭力及為貼近國際市場行情下，決定適度調漲相關產品價格。
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