為了在今年第三季爭奪離岸風電區塊開發，各開發商加速相關程序，環保署18日進行加能離岸風力發電計畫環境影響說明書專案小組審查，開發單位北陸能源預定在台中外海進行風場開發，不過環評委員認為，環評書件當中仍有不足，要求開發單位在6月底補正後擇日再審。

經過閉門會議討論後，要求開發單位補足相關資料，包含蒐集鄰近離岸風力發電計畫預定施工期程規劃，分別就施工及營運階段之累積影響進行整體環境含生態衝擊評估。補充本風場每月可能發生鳥類包含鸕鶿、黑面琵鷺、灰面鵟鷹、赤腹鷹等撞擊量，提出鳥類撞擊減輕對策；評估與鄰近風場間留設2公里以上寬度鳥類廊道含東西向廊道可能性。依據本計畫風場範圍水深深度，評估風機基礎及海上變電站基礎採用管架式負壓沉箱式基礎之可能性，並加強施工水下噪音減輕措施。

值得注意的是，環評委員質疑為何每個風場進入後，都有國防部、漁業署等部會提出風場並未迴避敏感區，能源局會中回應，每個風場開發都會經過2程序，包含開發商先向各部會取得意見函，後續再經過經濟部連審後，各部會也都有提出意見，並遵守各部會的規定，才轉交開發案進入環保署，希望有異議的部會應該早日釐清相關問題。