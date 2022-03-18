油電燃汽族群陸續公布去年獲利及股利政策。山隆（2616）因貨運、加油站事業持穩推進，去（110）年營收188.15億元，淨利4.16億元，EPS3.03元，配發現金股息2.5元；對照股價39元，現金殖利率6.4％，表現暫居族群領先。

新海（9926）去年營收21.42億元，淨利4.48億元，EPS2.5元，配發現金股息2元；對照股價49.3元，現金殖利率4.05％，表現居次。

欣高（9931）去年營收11.93億元，淨利2.37億元，EPS2.15元，配發現金1.4元；對照股價39.8元，現金殖利率3.51％。欣雄（8908）去年營收64.93億元，淨利4.83億元，EPS2.16元，配發現金0.4元、股票1.5元。

此外，台汽電（8926）去年營收64.07億元，淨利8.98億元，EPS1.52元，擬配息1.75元；對照股價38.7元，現金殖利率4.52％。

響應政府綠能政策，解決光電熱區饋線容量不足問題，台汽電公告擬由子公司星能投資40.9億元進行太陽光電發電廠暨共同升壓站設置；於台南市七股區、嘉義縣義竹鄉籌設興建太陽光電發電廠暨共同升壓站，規劃設置二座可併網容量各250MW升壓站及相關光電發電設施。

大台北（9908）去年營收31.65億元，淨利8.75億元，EPS1.75元，擬配息1.1元；對照股價32.85元，現金殖利率3.34％。

北基（8927）去年營收55.31億元，淨利1.4億元，EPS0.57元，擬配息0.6元。