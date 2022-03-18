王柏傑（左）、修杰楷約大家一起找出凶手。（摘自臉書）

Netflix懸疑影集《華燈初上》自去年11月上線後，讓全台灣觀眾立刻化身為偵探，希望透過劇中的蛛絲馬跡找出殺害蘇媽媽（楊謹華飾演）的凶手，眾演員出席活動時也總是被追問「凶手到底是誰」，就連製作人林心如日前出席媒體茶會時都自嘲：「再不播，我就沒有朋友了！」

《華燈初上》第3部在今日下午3點上線，眾演員們都在個人社群上分享拍攝時的劇照，要大家一起追劇，「花子」劉品言特地分享光酒店眾小姐的合照，讓不少網友開心表示「愛子回來了」、也有人因為沒有蘇媽媽而感傷不已，「唉，差一人就團圓了」。另外，「亨利」王柏傑也上傳他與「葛檢」修杰楷的合照，要大家下午3點準時追劇。

《華燈初上》第3部故事描述警官潘文成（楊祐寧飾演）持續調查「光」酒店蘇媽媽（楊謹華飾演）的命案，在抽絲剝繭的追查下，一步步揭開凶手真面目，赫然發現在命案之中，藏有著更多不可告人的秘密與複雜的關係。 該劇由林心如擔任製作人並擔任女主角「Rose mama」劉雨儂一角，華麗卡司集結楊祐寧、楊謹華、鳳小岳、張軒睿、郭雪芙、劉品言、謝瓊煖、謝欣穎、江宜蓉、胡瑋杰、章廣辰、Dora謝雨芝、劉敬，客串卡司邀來霍建華、徐若瑄、鄭元暢、王柏傑、修杰楷、吳慷仁、王靜瑩、王淨、曾敬驊、何思靜、林柏宏、9m88。

第3部在今日下午3點上線，隨即在網路上引起討論，觀眾最好奇的凶手，也終於揭曉身分，凶手身分一揭開，震驚許多網友，隨即在網路上激烈討論表示無法置信，「竟然⋯」、「天啊！覺得心好痛」、「怎麼會這樣」，也有人表示「不意外」、「我猜對了！」。