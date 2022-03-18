雲林縣長張麗善鼓勵農民轉作雜糧，圖為斗南鎮農會與農民契作高粱。（本報資料照片／周麗蘭攝）

通貨膨脹愈趨嚴重，原物料價格漲幅高，種稻原本就收益不佳，通膨更使雪上加霜，議員關切稻農的生計。雲林縣府農業處表示，物價漲幅波動甚鉅，生產資材及工資不斷上漲，稻農生產成本增加，農民生計負擔加重，怨聲四起，2月間已行文農委會建請提高公糧收購價格。

中央銀行17日宣布升息一碼（0.25個百分點），以抑制通膨加劇，農人面臨貨幣貶值的衝擊是農資材「漲」聲不停，從肥料、農藥、秧苗、紙箱等甚麼都漲，收益偏低的稻作尤其受影響。

縣議員李明哲表示，雲林縣的菜農、稻農、果農多，農業資材漲但農產價格不漲，對農人的生活負擔很重，去年底已漲一波，國際情勢嚴峻，今年上漲的趨勢可能不變，縣府曾想過對農人伸援手？

他表示，種稻的利潤越來越低，無法轉作的大多是老農，他們年紀大沒力氣，只能選擇種稻，物價上漲對老農的損害很大，縣府要設法維持他們生計平衡，應建議農委會提高公糧收購價格。

農業處代理處長蔡耿宇表示，目前縣府在研討如何補貼農民購買有機質肥料，預計4月可以上路執行，也會持續向農糧署反映在供應肥料上更實際協助農民。

農業處表示，水稻是台灣栽培最廣的主要食用作物，近年來生產成本漲幅過大，生產所得無法支應物價上漲，農民怨聲載道，殷切期盼農委會提高公糧收購價格，增加農民收益，維持生活水平。

去年（2022年）第1期作公糧稻穀收購作業，以稉種稻穀為例，「計畫收購」價格是每公斤26元、輔導收購價23元、餘糧收購價21.6元。

縣長張麗善表示，她擔任立委時倡議提高公糧收購價格4元，最後只提高2元，物價波動已經漲好幾波，她知道農民都很辛苦，除了會建請農糧署提高公糧收購價，也會鼓勵有能力轉作的農民改種雜糧，國際情勢不穩，黃豆、小麥、玉米價格看漲，台灣應該要有安全存糧才行。