苗栗縣文觀局去年舉辦店仔藝穗節，獲選餐廳安排現場表演。（謝明俊攝）

苗栗縣文觀局去年舉辦店仔藝穗節，獲選餐廳安排現場表演。（謝明俊攝）

去年舉辦的苗栗店仔藝穗節，獲得許多縣民熱烈迴響，苗栗縣政府文觀局今年再度延續舉辦，透過苗栗市在地特色商家協助提供表演場地，安排各種不同藝文表演，在不同的餐飲場所演出，以都會區的LIVE表演為模式，提升苗栗休閑藝文活動能量，再結合貓裡音樂節，讓整個苗栗充滿藝文音樂喜慶。

文觀局去年推出苗栗店仔藝穗節，經過多方徵選下，獲得苗栗市多家特色餐廳、咖啡館等餐飲場所全力支持，安排了許多走紅的新秀團體在店內表演，獲得縣民尤其是年輕一輩消費者的肯定，對苗栗市也出現都會區才有現場表演活動，感到驚喜。

為了擴大店仔藝穗節的影響力，文觀局持續舉辦「2022苗栗店仔藝穗節」，並公開徵選表演場地，受理徵選時間從即日起至3月25日止，送件以郵寄或親送至文觀局展演藝術科。

文觀局表示，今年的場地徵選活動，是為媒合苗栗市內有興趣的店家及業者，並預計徵選出7個場地，包含1備選場地，場地空間須能容納30人以上，並為依法核准立案或登記的營業場所，且擁有公共安全檢查或消防認證管理。入選名單預計於4月初公布於本局官方網站，並將以公文及電子郵件通知。

文觀局長林彥甫指出，今年的活動延續「2021苗栗店仔藝穗節」，藉著推動展演與苗栗藝文空間結合，深化異業店家交流合作，鼓勵更多藝術創作者發表作品，突破以往藝文活動的呈現方式，促進在地經濟活絡，塑造城市的藝文氛圍，進一步發展民間資源與藝文活動文化共同圈。