庹宗康今（18日）出席TVBS新節目《來吧營業中》首映記者會，談及哥哥庹宗華再婚印尼籍妻子並生子一事，表示相當祝福哥哥，他更幽默的笑說：「當然是恭喜，我總不能問他幹什麼東西！」

對於庹宗華再婚生子一事，庹宗康表示已經見過侄子，「當然很好，這是一件很開心的事情，因為他對私生活格外小心，不希望大家打擾，所以就沒特地公開。」並透露在記者會前已經先致電給庹宗華表示今天會被問到結婚生子一事，詢問他要如何回答，庹宗華帥氣表示：「用你的方式講吧！」

59歲「金鐘視帝」庹宗華曾與陸籍妻子陳思在2002年結婚，育有兩女，兩人在2015年離婚，之後庹宗華便獨自生活，感情生活十分低調。近日他爆出與印尼籍妻子再婚、生子的喜訊，他與妻子是經過長輩介紹，日久生情後決定結婚共度一生，目前兩人已在印尼完成結婚登記。

另外，庹宗康透露已經2年沒有帶老婆回關島娘家，現在就等直航開通好帶老婆、小孩回去，「我兒子做夢都夢到關島」，暌違2年主持綜藝節目，庹宗康表示相當興奮，即使每天拍攝時間超過12小時都還是很開心，但不好偷懶因為現場太多機器，「我以為我找到角落，沒想到一抬頭又有攝影機。」

庹宗康、炎亞綸、姚元浩、鬼鬼吳映潔、顏佑庭6人首度合作前開設餐廳，在過程中難免會發生情緒摩擦，身為店長的庹宗康坦言有三人情緒起伏最大，令之前就曾被點名的鬼鬼吳映潔表示「你總算說公道話了！」追問是哪三人時，炎亞綸先自招是自己，庹宗康也接著表示自己佔一席名額。《來吧！營業中》自3月19日開始，每周六晚間8點於TVBS歡樂台以及精彩台，10點於台視頻道撥出，Netflix台灣3月27日起每周日上架新集數。