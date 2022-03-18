24歲大陸男星劉昊然曾以《唐人街探案2》創下最年輕影帝提名紀錄，也是今年大眾電影百花獎形象大使，主演的電影票房累積超過100億人民幣，成為大陸最年輕的百億影星，前途備受看好。近期他被拍到現身醫院，令外界擔憂他的身體狀況。

據陸媒報導，劉昊然在工作人員的陪同下現身私人醫院，從畫面中看到劉昊然身穿黑色運動服，髮型被黑色毛線帽蓋住，白色口罩蓋住大半張臉，戴著細框眼鏡，捂得非常嚴實，差一點認不出來。他下車後率先走向醫院，工作人員緊隨其後，高挑的身材在人群中相當顯眼。

一行人走進醫院後，劉昊然自行到櫃台登記，照著醫護人員指示的方向走去，在門診外的椅子等待候診，等待途中他拿出手機打發時間，工作人員站在一旁陪同，隨後劉昊然進入診間看診，就診科別似乎是骨科，一個小時後劉昊然與工作人員一同乘車離開。消息一出，粉絲在底下留言希望他保重身體，也有人說他是去健檢，究竟事情真相如何，還有待釐清。

而劉昊然拍攝的電影《燃冬》上個月剛殺青，並正式宣布主演陣容，由金馬影后周冬雨、劉昊然、屈楚蕭主演；電影講述三個年輕人在東北邊城冬天的故事，該片是新加坡導演陳哲藝首次在大陸拍攝長片，也是周冬雨和劉昊然的第二次合作，結束拍攝後，劉昊然最後一次現身是在錄製解謎綜藝《大偵探》，當時並沒有看出有任何不適。