房價高漲，連房租也跟著漲，有網友發文分享，單身的弟弟在台北租套房，大約10坪大小、空間寬敞、家具齊全，一個月房租1萬1000元，但他覺得很貴，認為在台北8000元就能租到差不多房型，貼文引起熱烈討論，眼尖的網友發現這間套房沒有對外窗，覺得是一大敗筆。

貼文引起討論，眼尖的鄉民發現這間漂亮的套房疑似是在地下室，認為是一大敗筆。(圖／翻攝自PTT)

一名網友在PTT上發文表示，弟弟單身未婚，月薪大概6萬元，在台北租屋，一個月的房租1萬1000元。照片中套房大約10多坪，天花板、牆壁和地板都非常潔白，房間內放上雙人床、衣櫃、書桌、鞋櫃、小冰箱、小沙發與餐桌後還是很寬敞，感覺還能容納幾十人，除了一套衛浴外，大門進來還有一片落地窗，看起來非常舒適。但原PO覺得這價格不合理，直呼「會不會太狂了？應該住5000元的套房就好了吧？這種格局，台北8000元就有了吧？」

貼文引起熱烈討論，許多人覺得如果是在台北，這套房的價格算蠻便宜的，「11000房東真佛」、「台北8000？從沙發那邊切一刀的大小差不多吧」、「雙北蛋白區住這裡1萬1都算便宜吧」、「8000？你是指平行世界的台北嗎？」

不過有眼尖的網友發現，雖然套房看起來很美，但仔細一看落地窗並沒有直接對外，陽台外緣有道牆，牆的高處開了一小扇窗戶，疑似是間地下室的房子，有不少人認為這是最大缺點，「這是地下室？沒對外窗會住到憂鬱喔，還是找能看見陽光的吧」、「致命傷是沒大窗戶，很慘」、「那個陽台被牆壁圍著？好悶的感覺」、「沒落地窗這樣跟住牢房有啥不同」。