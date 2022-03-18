機車停車格畫直的還是斜的好？台中市議員沈佑蓮認為，斜角式機車停車格位可方便騎士取車，建議市府將格位改為斜角式規畫。交通局則表示，配合道路狹窄等因素，全市目前有389個機車格位採斜角式畫設，未來則將因地制宜，考量道路周邊環境與交通狀況、儘量朝斜角式規畫。

台中市機車族約有179萬，全市路外停車場公有機車停車格位約5萬、路邊公有機車格位約10萬，交通局停管處指出，目前包括大觀路、東漢街、旅順路、台中路、台灣大道一段及工學路155巷、建國南路一段、北屯區東光集會所旁9處，共389格機車格位是採用斜角式畫設。

沈佑蓮提案認為，若機車格位以直角方式畫設，騎士將車子停入時沒問題，但若要離開取車時，必須將機車牽出、直至前輪離開停車格後才能轉彎離去，因機車的長度約180公分，騎士在取車時會占用到車道，容易與行經的汽機車發生碰撞，有相當程度危險，她建議將路邊機車格位改為45度斜角式畫設。

交通局長葉昭府表示，目前採用斜角方式畫設的機車格位，多是配合道路特色而調整，若巷道較狹窄，斜角式格位可以減少停車格使用面積；部分機車格是與汽車格位搭配畫設，此時若將機車格位改為斜角畫設，在幾何角度上較不恰當。

停管處則說，斜角式機車格位長度較短，若汽、機車格位穿插畫設，且機車格位採斜角畫設，其道路狀況會變成機車格位路段較汽車格位路段有內縮情況，恐造成經過車輛未注意而發生追撞情況，安全考量上也不適宜；近期規畫在逢甲路75巷、烈美街等處新增145格斜角式機車格位，也將在沒有汽機車格位並列的道路逐步修改。