民進黨台南市黨部主委潘新傳公告台南市議員黨內初選登記21日展開。（民進黨台南市黨部提供／程炳璋台南傳真）

國民黨與民進黨台南市議員初選登記21日同步開跑，年底地方選舉民進黨預估搶下議員27席，加黨友達過半目標，國民黨預估以20席為目標。因台南市為綠色票倉，藍綠陣營擬參選的新人相差懸殊，民進黨估計起碼20人角逐初選，國民黨可能僅4、5人，相對冷清。

台灣年底地方選舉11月26日舉行，台南市議員藍、綠提名席次，國、民兩黨下周不約而同展開黨內初選登記，因台南選舉生態偏綠，民進黨出現大批新人角逐黨內初選，估計約有20人，國民黨相對冷清，僅有4、5人表達意願。

藍綠新人登記落差大，民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，20位擬參選新人中，多數為年輕選將，代表民進黨在台南市有票房，「品牌好，自然有一堆人想加盟」，年底目標攻下27席，加上他黨黨友，達成超過28席的台南市議會過半席次。

國民黨台南市黨部主委林進旺表示，基於台南市選舉生態，今年提名「一動不如一靜」，目標搶下20席，參與初選的新人預估4、5人。坦言要靠資深議員撐起江山，再穩中求勝。

林進旺認為，政治最好還是老幹搭配新枝，不是看舉著綠旗在台南有票房，就一窩蜂參加民進黨初選想要分一杯羹。批評綠營一堆擬參選議員的新人，卻掛出與總統、副總統或行政首長合照看板，直言「議員是選來監督首長，不是分贓」。

國民黨台南市議員初選登記21日、22日領表，23日至25日登記，第5選區（善化、安定、新化、 山上、新市）因涉及婦女保障名額，人選還在調整，第8選區（中西區、北區）因現任議員謝龍介表態角逐台南市長黨內初選，是否懸缺還未定，兩區提名作業延後。