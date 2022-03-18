岸內影視基地榮町場景完工，台南市府邀影視業者取景。（劉秀芬攝）

岸內影視基地榮町場景完工，台南市府邀影視業者取景。（劉秀芬攝）

岸內影視基地榮町場景完工，台南市府邀影視業者取景。（劉秀芬攝）

繼《斯卡羅》清代漢人市街片場完工後開放參觀後，台南市鹽水岸內影視基地第2座時代場景－日據時期榮町片場完工，18日台南市府特別舉行完工說明會，市長黃偉哲期許岸內影視基地成為一處兼具影視拍片、文化教育與休閒娛樂功能的影視工業聚落，邀影視團隊到台南取景。

甫於去年12月完工的日據時期榮町片場，還原了台北榮町通、本町通的交叉路口（今重慶南路、衡陽路口）以及4棟商店經典建築，亦即當時台北城內建築最精彩的交匯處，可提供日據後期，至國府遷台重要歷史題材之眾多影視作品，做為拍攝場景，也是目前全台唯一日劇商業街景。

文化局長葉澤山表示，日據時代台灣有兩間百貨公司，1間是仍在台南市營運的林百貨，另一間是台北榮町的菊元百貨，未來此處也將持續擴增商店街及巷道街道場景，重現菊元百貨，建構更加完整的日據時期街廓，並彈性調整增建場景所需道具及建築，使場景更加貼近劇組實際使用需求。

台南市政府影視支援中心於2012年成立，協助並補助影視業者到台南拍片，提升南市能見度，迄今9年已補助30部影片，總經費約5070萬元，近年補助《想見你》、《俗女養成記》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《孤味》等作品。

為提供劇組更多支援，自與公視合作史詩旗艦劇《斯卡羅》起，南市府跨足影視基地建設，2018年起鎖定岸內糖廠，將其活化為岸內影視基地，首座場景「清代漢人市街」即已吸引7部戲劇節目取景拍攝。

市長黃偉哲表示，岸內影視基地多元的歷史場景，將提供更多劇組拍攝台灣重要歷史題材的影視作品，成為史詩旗艦劇的最大後盾，支持我國影視產業說出更多動人的台灣故事。

未來除拍攝場景外，南市府也將繼續打造電影放映廳、電影體驗館、文創商店、餐廳、旅店等特色空間，使基地內的基礎設施及設備更加完善，打造一處兼具影視拍片、文化教育與休閒娛樂功能的影視工業聚落。