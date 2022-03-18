苗栗縣長徐耀昌重視伯公照護站擴展，今年已增加至120個。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌重視伯公照護站擴展，今年已增加至120個。（謝明俊攝）

苗栗縣政府全力擴展社區長照能量，並配合客委會推動「伯公照護站」，苗栗縣今年共有120個站點，成為全國最多站點的縣市，疫情趨緩下，各伯公照護站恢復正常運作，除了共餐服務外，還能提供社區長者娛樂及延遲老化等功能，縣府爭取客委會核定補助347萬元來維持60個站點，雖嫌不足，但仍可支持部分同樂活動開銷。

苗栗縣政府配合客委會共同推動「伯公照護站」計畫，今年共有120個站點，達到各鄉鎮市都有伯公照護站，以及站點數全國最多的目標，同時協助輔導站點提案申請經費，獲客委會核定補助347萬8千元，提供60個站點辦理客家文化及老幼同樂活動，以客家元素為基底，共下營造健康友善樂齡的客庄環境。

縣長徐耀昌表示，「伯公照護站」是客委會為推動「建構客庄伯公醫療行動網」及「推動夥房銀髮照顧中心」等政策，配合衛福部長照計畫，結合各縣市原有的C級長照據點執行計畫。為提供長輩更完善的服務與照顧，今年共有120個伯公照護站，較去年增加15個站點，站點數是全國第一，他期望未來有更多的C級長照據點加入伯公照護站行列，提供長輩們更完善的照顧服務與更無憂的環境。

文觀局長林彥甫說，今年客委會補助項目有文化及服務加值二項，文化加值為客家文化活動，以照顧客庄長輩為主，辦理客家文化相關的健康促進活動。服務加值為老幼同樂活動，希望提升銀髮力，使具各類專長的長者能以客語為主要溝通語言，與鄰近的小學或幼兒園合作進行活動或課程教授，藉由長輩與小孩的互動，將客語及文化向下扎根。