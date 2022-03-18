近日桃園市接連發生數起火災，也有縣市政府詢問火災發生時，事業單位是否可以實施減班休息（無薪假），勞動部近日函釋指出，事業單位如因發生火災致停工或減產，可以依法令規定經勞雇雙方協商同意暫時縮減工作時間（無薪假），但對於按月計酬全時勞工，其每月工資仍不得低於基本工資。

勞動部指出，當事業單位發生火災致停工或減產，營運受到影響，事業單位如為避免資遣勞工，可以循「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」規定，經勞雇雙方協商同意，暫時縮減工作時間，但對於按月計酬全時勞工，其每月工資仍不得低於法定基本工資。

勞動部條件司司長黃維琛表示，當火災可歸責於雇主如公安等原因時，依法雇主仍應繼續給付工資，但當雇主無法給付如此多工資時，可與勞工協議實施減班休息（無薪假），但至少應給付基本工資，至於若勞工不想與雇主簽署時，則可依勞基法14條向雇主請求資遣，雇主也應給付資遣費。

黃維琛說，若是不可歸責於雇主的火災，則應由勞資雙方自行議定薪資給付。