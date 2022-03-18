女大生搬去和男友同住，卻因打工太累吃完消夜直接睡在沙發上，沒想到竟有一隻手摸進內褲底，她驚醒睜眼一看，竟是男友她爸，她又氣憤又害怕，決定報警提告，60多歲的色阿北遭法官依妨害性自主之乘機猥褻罪，判刑9個月。

根據彰化地院判決書，2020年4月間，21歲的女大生搬去羅姓男友家同住，同年暑假7月12日清早6點多，僅穿著短褲、T恤的她，在沙發上蓋被子睡覺，卻發現有隻手一直來回撫摸她的大腿，另一隻手則一路從她的大腿往上摸，甚至還伸進短褲、內褲裡面。

女大生被驚醒，睜眼看見男友的爸爸就蹲在沙發旁邊看著她，嚇壞的她大聲反問，「阿北，你在幹嘛？」男友父親立刻起身快步逃離現場，此時男友從外面買早餐回來，她上前哭訴，不料男友卻要她別報警，男友母親得知後也拜託她，希望她不要報警。

事後被害女大生氣憤難平，沒幾天就跟男友一起搬出去另外租房子住，並決定還是要報警揭發色阿北惡行。

羅姓男子否認把手指頭伸進兒子女友的下體，辯稱兒子兩人搬出去後，還常回來一起吃晚餐，如果有事發生，怎麼可能會相安無事；女大生沒有其他證據，是單方面不實指控，羅男的辯護律師還指事發前女孩子就曾情緒失控、在一樓沒穿衣服，認為女子精神狀況有問題。

女大生表示，事發前一天晚上她去工地打工太累，跟男友回到住處，在客廳吃完消夜就癱在沙發上不想動，男友雖叫她進房，但她已直接睡著，也有蓋被子。沒想到竟會發生這種事，事後她跟其他朋友們哭訴，朋友叫她一定要報警。

法官認為，羅姓男子先說是有看到兒子女友睡在客廳沙發，法院審理時，卻改口稱當天一早都在二樓房間沒下樓，否認犯行，根據羅男兒子、妻子的證述，還有被害女大生說詞，認定羅男有乘機猥褻女大生的事實。

法官審酌，羅男為逞一己淫慾，對女大生乘機猥褻，致女子身心受創，不宜輕縱，且犯後否認犯行，未與被害女子和解，兼衡羅男高中肄業，在尼龍繩工廠當作業員、月薪3萬多元，和妻子育有2子1女均已成年，故作如上量刑。全案得上訴。

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