幾周前，豐田汽車的一家供應商才指控，自己遭到勒索軟體惡意侵入，沒想到豐田另家輪胎供應商普利司通在18日表示，美國子公司曾在2月底也受到類似攻擊。

普利司通輪胎指出，2月27日美國分公司受到不明軟體入侵，因此，關閉北美以及中美輪胎廠的網路以及停產約一周時間。普利司通表示，調查後發現這是勒索病毒惡意攻擊，但恕難提供更多細節，包括勒索金額與停產影響等。

這家日本輪胎大廠指出，已確定安全無虞後，才會重新啟動網路系統。大約兩周前，豐田主要零組件供應商，同時也是全球最大的電裝，發現在德國負責銷售與工程設計的集團相關企業，遭到不明勒索軟體攻擊。

除了上述兩家豐田供應商，2月底還有一家也遭到類似不明入侵，害豐田1日關閉日本國內生產線一天，大概減少約1.3萬輛產量。

業界研判，這些上游供應商都是跟豐田汽車有業務往來，駭客先故意聲東擊西，搞不好真正目標其實就是這家全球銷售量最大的車商。