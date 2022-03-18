日前陸網流傳著一支外洩影片，內容主要是大陸男星「龔俊」16日中午，趁著拍攝空檔偕同女星鍾楚曦等劇組人員前往聚餐，然而基於防疫考量，餐廳所在地山東青島限制內用，幾人因此遭到質疑違反防疫規定。整起事件越演越烈，17日晚間《我要逆風去》官方發布聲明澄清了。

據影片爆料，龔俊等人進到餐廳後，幾人正在聊天說話，其中龔俊曾說了句「我們不會被拍吧。」對此《我要逆風去》劇組在聲明中解釋到，劇組相當慎重對待防疫，疫情期間藝人外出會造成人群聚集，也為了保障劇組工作人員才會承租場地，方便導演、演員們還有其他劇組人員使用，因此並未與外人有所接觸。

劇組表示，由於劇組負責場地的工作人員管理不當，導致借用場地的監視器畫面遭到外洩，已對該名工作人員進行了相關處理，對於造成洩漏劇組工作人員隱私的情況，甚至引起公眾不好的輿論，他們感到萬分抱歉。另一方面，官方鄭重強調任何人捏造不實消息，或是構成侵害隱私及名譽的影響，將保留追究法律責任的權利。

原先這段畫面一經網友上傳，在陸網瞬間集體暴動。此段聲明一發，超話上雖仍有不少的質疑聲浪，然而劇組的澄清文下方，湧入支持留言「造謠的你管不管？」、「能不能處理幾個胡說八道的啊」、「告造謠的保護好劇組人員」還有人心疼起龔俊的處境「遭洩漏隱私毀損名譽，劇組準備怎麼交代」、「我們俊的安全怎麼保障啊」