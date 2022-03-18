大陸國務院近日維穩市場信心，重申穩妥推進並盡快完成大型平台公司整改工作。外媒報導，大陸監管部門考慮要求騰訊將微信支付納入新成立的金融控股公司，並可能需要為微信支付申請單獨的支付牌照，與現有社交平台微信分開營運。

截至台北時間18日下午2時41分，港股上市的騰訊股價下跌0.8％至386.8港元。

香港經濟日報引述外電消息，中國人民銀行2021年要求符合條件的企業要依法申請設立金融控股公司﹐除了阿里巴巴關聯公司螞蟻集團整改備受關注以外，騰訊也需要將銀行、小額貸款、保險和徵信等金融業務納入金融控股公司，接受類似傳統金融機構的監管。

報導指出，投資者早已預期騰訊會將金融業務納入單獨的金融控股公司，但對微信支付業務如何重組，乃至於具體影響都不清楚。騰訊目前已在旗下第三方支付平台「財付通」持有支付牌照，但消息指出，財付通透過微信支付和QQ錢包等為用戶提供行動支付服務，但牌照不足以涵蓋微信支付的業務。