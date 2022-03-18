抗疫名將璩大成接掌北市聯醫總院長。（聯醫提供／楊亞璇台北報導）

台北市立聯合醫院今（18）日舉行總院長交接典禮，原任台北市立聯醫總院長的安寧療護先驅黃勝堅「堅叔」今卸下重擔，抗疫名將璩大成正式接掌聯醫總院長，北市衛生局局長黃世傑宣讀佈達令並監誓，璩大成從前任總院長黃勝堅手中接過印信，璩大成宣示帶領醫療團隊朝穩健發展。

衛生福利部疾病管制署長周志浩、醫師公會全國聯合會理事長邱泰源、新北市衛生局長陳潤秋、台灣大學副校長張上淳、前衛生局局長陳寶輝夫人、陽明校友會長莊人祥等到場祝賀。

新任總院長璩大成微國立陽明大學公共衛生研究所博士、醫學院教授、台灣急診醫學會創會會員之一，也是國內神經外科首屈一指「開顱手術」權威名醫，精通腦瘤、血管瘤、顯微血管接合、內頸動脈硬化剝離及脊椎手術，曾任北市聯醫副總院長、中興、和平婦幼院區院長等重要職務。

2003年嚴重急性呼吸道症候群(SARS)疫情爆發時，璩大成更勇於進入封院中的和平醫院，帶領同仁抗煞，隨後則在和平院區建立負壓隔離病房硬體、動線及人員訓練模式，引領國內外競相引用。19年來，和平院區負壓隔離病房經過SARS、H1N1、H7N9流感、伊波拉病毒、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS-CoV)，直到COVID-19等高傳染性疾病的疫情整備，肩負台北區傳染病收治的重大責任。

為了更深耕公衛，璩大成特別回到陽明大學，深研流行病研究法，並運用在臨床各種疾病及疫情之分析，與周家村團隊共同發表各類國際論文，醫學臨床經驗豐富，醫療管理資歷完整，推展各項醫療服務皆績效卓著，是首位經過市立醫院住院醫師洗禮出任的北市聯醫總院長。

黃世傑致詞表示，在COVID-19全球最嚴峻的公共衛生災難時刻，擔任傳染病防治醫療網台北區副指揮官，是中央及北巿防疫中樞。從疫情爆發以來，不論是國際疫情監測、國內疫情動態、疫調分析、感染個案研究等議題，都是璩大成快速消化成堆資料後，每日防疫會議上報告的重點，在短時間內穩住陣腳，反守為攻，是北市在這一波疫情中的「首席防疫軍師」。

黃世傑說，相信能帶領各院區院務在穩健的基礎上更加茁壯，將各院區特色發展出來，未來目標希望先有院區經營，同時有部科橫向經營整體發展，惟有將能量釋放貢獻於醫院與社區雙向經營，北市聯醫才有機會發展為最好的社區型醫院。

璩大成則說，承襲醫療界視病猶親的核心價值，從黃世傑局長的「平衡計分卡、精實管理」；彭瑞鵬總院長「院區經營、服務前線、民眾第一、病人不動醫療動」；張聖原總院長「嚴守紀律、糧草先行」；到黃勝堅總院廣為人知的「四道人生、臨終關懷、由終而始、尊嚴舒適、推廣到長照居家出備、醫養合一」等醫療擘劃理念，在在深植聯醫人心中，承蒙醫界前輩厚愛，心裡只有感激，相信每位醫師心裡都有個小劇本，不是在醫院，就是在往醫院的路上，他的劇本就是在聯醫這個大家庭展開，聯醫就是他的家。

璩大成表示，未來聯合醫院有3件事要做，第一是把防疫做好，將參考韓國、日本的疫情，不只準備好過去不足的，對疫情的觀念與技術都要準備，第二則是加速資通訊改革，進一步推動無紙化，第三則是持續培養少壯派的人才。

最後，璩大成以「存好心、說好話、做好事」三好運動來勉勵聯醫夥伴，北市聯醫作為讓市民信賴的社區型區域醫院，要成為醫學中心和基層醫療診所間的橋樑，唯有清楚定位，才能夠提供市民更方便、易親近的服務，觀照自己也關懷社會，希望聯醫在現有的基礎上勇往直前，持續開創下一個黃金時代。