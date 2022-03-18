感情從來沒有道理可言，有些人談戀愛認真負責，也有些人花心又多情，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，雖然風流但是從來不會玩弄別人感情。

▍雙子座

雙子座待人處事三分鐘熱度，就算是感情也一樣，他們會因為別人的一個動作而動心，但這份心動往往來得快去得也快。在外人眼裡，雙子座是花心又多情的代表，即便如此，他們也不會隨意玩弄別人感情，一旦感情走到盡頭，他們也會直截了當的提出分手，力求好聚好散。

▍射手座

射手座求知慾旺盛，對於一切事物充滿興趣，也很看重新鮮感，對於一生都在追求自由自在的射手座而言，很多時候會面臨到自由和愛情二選一的境地。雖然在別人眼中，射手多情又花心，始終定不下來，但他們不會玩弄別人感情，如果喜歡一個人就會認真對待。

▍白羊座

白羊座個性直接，心口如一，對待感情同樣如此，若是喜歡一個人就會明確示愛，對他們來說，愛情是人生的調味品，抱持著開心就好的原則。也因為如此，他們談了一段又一段的戀情，被外人視為花心多情的代表，但其實他們對待感情非常認真，從來不會隨意玩弄別人的感情，合則來不合則散，典型的拿得起放得下。

▍雙魚座

雙魚座一生都在渴望與真愛邂逅，將愛情視為生命中不可或缺的一部份，也因為如此，讓他們養成了愛情至上的習慣。感情上，雙魚座生怕自己錯過真愛，難免有些來者不拒，久而久之就成了花心多情的人，但是即便他們戀愛經歷豐富，也深知各種套路，但他們面對每段戀情都是非常認真的在經營，也全心全意的付出，不會隨意玩弄別人的感情。