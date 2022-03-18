民進黨立委今在立法院總質詢提出，中資近年大量冒充港資來台挖角半導體人才，要求政府防範。行政院長蘇貞昌表示，香港已經被中國吃掉，不必再玩數字與比例，台灣多的是各國投資，不欠這個。他說，將責成政委羅秉成邀集各部會，研商修訂《兩岸人民關係條例》、《港澳條例》，把水龍頭關起來，不容他再來。

陸委會自2020年起，擬修正《香港澳門關係條例》第31條，過濾以港資名義來台的真中資。對此，有民進黨立委今在立法院質詢時，點名香港商印芯科技公司、香港商默升公司等，雖然都叫港資，但實際上到底是港資還是中資？其中，香港商默升公司是在2008年創設於香港，當年台灣認為港澳地區要給予不同於中國的待遇，結果現在港資卻變成進入台灣的巧門與捷徑。

經濟部長王美花回應，即便是港資，也要查背後的自然人，其中資股份有沒有超過30％；針對IC設計產業，去年起也會跨部會與檢調、投審會合作。

陸委會主委邱太三則說，何謂港資與中資，就是在香港設立就是港資；在中國設立就是中資。不過，如果是中資可實質控制，或是比例超過30％也會認定為中資。

對此，民進黨立委不滿地說，「中資要少於30％很簡單啊」，例如去年投審會審核中資來台申請，僅核准49件，但港資申請核准了681件，件數是中資的13倍，大家都知道走這種巧門，造成台灣科技廠提心吊膽，就怕中國挖角。

行政院長蘇貞昌旋即表態，政府對這件事要表示嚴正態度，香港已經被中國吃掉了，不必再玩這些數字、比例，轉來轉去、玩來玩去，比例多少什麼的，都是在玩這個，「台灣不必讓人家如入無人之境，多的是各國來投資啦，不要讓這個把台灣這樣弄，最後檢調來忙，就從源頭嚴管起來。」

蘇貞昌接著說，不只經濟部、陸委會，只要有相關的部會，都要從源頭嚴管，不要等最後讓法務部來忙。

「外資非常多，不欠他這個啦！」蘇貞昌強調，尤其香港被中國吃掉了，很多的港資港人都是假的，所以政府要表達態度，將來就是要從源頭嚴查，不容中資再來，讓台灣忙成這樣。

至於是否將修正《兩岸人民關係條例》、《港澳條例》？蘇貞昌說，這樣的修法非常應該，「水龍頭關起來，不要老是在擦地板啦。」對此，他會責成政委羅秉成與陸委會、經濟部，就源頭的法條來處理。

王美花則補充，目前香港來台投資分兩種，一種是想來台灣做小生意、投資，甚至是為了未來的移民；但另一種則是中資規避，未來要怎麼防堵，兩面如何兼顧，確實需要跨部會仔細再想，做到讓可以來的來，要好好管的好好管。