為疫後旅遊做準備！長榮航空攜手日本青森縣廳，今（18）日下午4點至20日晚間6點在華山1914文創園區舉辦「青森零距離，多采多姿的青森特展」，民眾只要捐1張1到3月統一發票即可免費入場，體驗青森風采。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空的桃園－青森航線從1995年開始就以不定期包機方式經營，2019年7月改為每周2班定期班機，旺季時更創下每周5般的好成績。目前雖因疫情衝擊而暫時停飛，但有信心在疫情過後以最快速度恢復運能，與民眾一訪人文物產豐沛的青森風情。

長榮航空與青森縣廳特別從青森空運上千顆蘋果堆疊出壯觀的「蘋果牆」，設置蘋果溫泉池，並準備蘋果汁供觀展民眾享用；現場也設有高達4公尺的睡魔燈牆，以呼應日本東北三大祭典之一、每年8月在青森市舉行的青森睡魔祭，以及長達15公尺、搜羅青森著名景點的青森浮世繪。

長榮桂冠酒店（台中）及長榮空廚也為此次活動設計各種以青森蘋果製成的甜點於現場販售，「綠芽酒藏」則帶來青森縣八戶地區知名風味地酒；還有以火山土孕育而成的青森黑蒜等多種青森特產。

孫嘉明表示，疫情前台灣民眾飛青森這條航線非常踴躍，每次都可以搭到8、9成滿，只要境外返台不用再隔離的話，隨時都可以啟動青森這條航線。

疫後飛青森機票會漲價嗎？孫嘉明坦言「肯定會漲」，首先即使是疫後，還是有很多防疫成本；且最近除了原物料漲，烏俄戰爭也導致油價漲很高。「長榮航空每個月用掉100萬桶油，只要油價漲1美元，每月成本就多100萬美元！」因此票價肯定漲，但會漲多少，還在精算。

台灣3月7日起開放商務客來台且入境檢疫天數縮短為10天，商務客來台訂位是否增加？孫嘉明表示沒有增加很多，尤其是北美航班，主要是隔離時間太長，商務客來台不管是要洽公還是要去看生產線，通常就是待2、3天，若要隔離10天，意願就會比較不高。

另外指揮中心指揮官陳時中近日提到753計畫，也就是若疫情1個月後沒特別變化，居家隔離先縮短為7天，接下來逐步縮短至5天、3天，最後全免。孫嘉明說，對此長榮航空也很關心，如果以753計畫的時程表來看，對於下半年航班恢復可以比較樂觀看待。