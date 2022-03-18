馬國女大生命案嫌犯梁育誌，一審被判處死刑。台南市長黃偉哲今日受訪時表示，心裡很難原諒他，現在司法已經判他死刑了，尊重司法判決。

黃偉哲表示，長榮女大生命案發生到現在已經超過1年多了，我們希望法治得到彰顯，家屬心靈得到撫慰，社會公平正義得到伸張。

黃偉哲也說，即便事情已經過一段時間，對加害人這種行為，「在我心裡其實很難原諒他」，現在司法已經判他死刑了，「我們尊重。」

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