2024大選有望「柯侯配、侯柯配」？ 侯友宜這樣說

雙北合作交流平台18日在台北登場，外界好奇台北市長柯文哲與新北市長侯友宜在2024年是否搭配選總統，柯文哲表示，明天的事明天再煩惱，侯友宜則回說，雙北共同生活圈不是兩個市長一起配，把事情做好最重要。

「柯侯配」或「侯柯配」是否參選2024總統大選，備受外界關注，柯文哲聽到媒體提問時先是笑了一下子後說，明天的事明天在煩惱，奇怪，每天都搞這些，不是所有問題都要回答。

侯友宜則把麥克風搶過來說，「好啦，我回答一下」，雙北生活的共同市長，不是雙北配，只要大家都好好做事，雙北共同生活圈不是兩個市長一起配，把事情做好最重要。

此外，外傳柯文哲今年暑假將訪美，被解讀是為2024準備。柯文哲則回說，這很奇怪，消息從哪聽來的，疫情期間回國還要關10天，還在管制期間怎麼出國。

至於有民調顯示侯友宜支持度制霸所有縣市長，侯友宜認為，好好做事情，雙北市就解決很多問題，柯文哲就任最後1年，還和新北市努力解決共同生活圈問題，他用感謝的心情來看待，尤其要謝謝台北市民和新北市民併肩作戰，謝謝雙北的市民朋友支持，2位市長才有辦法做事情。

面對高支持度，連任是否更有信心？侯友宜高喊「加油、加油！」