奇鋐(3017)2021年稅後盈餘為29億元，年增51.4%，每股盈餘為8.21元，大陸深圳封城，奇鋐深圳廠區亦公告停工，不過奇鋐副總經理陳易成表示，深圳廠區已於3月15日下午陸續復工，由於海外庫倉庫存滿足客戶短期需求，今年第1季會比去年第4季好。

奇鋐今天下午舉行法人說明會，奇鋐2021年合併營收為473.32億元，年增19.33%，營業毛利為83.85億元，年增34.56%，合併毛利率為17.72%，年增2.01個百分點，營業淨利為48.27億元，年增48.06%，歸屬於母公司業主淨利為29億元，年增51.4%，創下歷年新高，每股盈餘為8.21元；其中2021年第4季合併營收為122.13億元，季增3.74%，年增16.02%，營業毛利為22.73億元，季增6.4%，年增21.68%，單季合併毛利率為18.61%，季增0.47個百分點，年增0.87個百分點，營業淨利為14.04億元，季增16.03%，年增29.88%，稅後盈餘為7.11億元，季減16.77%，年增38.2%，單季每股盈餘為2.01元。

依各產品來看，2021年散熱產品(3C、通訊、伺服器/資料中心及其他)營收為256.31億元，年增16.07%，佔奇鋐營收比重約54.15%，電腦機箱產品營收為59.25億元，年減5.47%，佔營收比重約12.52%，系統產品營收為89.55億元，年增15.73%，佔營收比重為18.92%，週邊零組件(富世達)營收為68.21億元，年增90.71%，營收佔比為14.41%。

奇鋐今年前2月合併營收為84.01億元，年增34.09%，大陸深圳及東莞地區因疫情於3月14日起相繼封城，奇鋐日前公告奇宏電子(深圳)公司及深圳興奇宏科技公司配合當地政府對新冠肺炎疫情實施封閉式管理要求，自111年3月14日停工，今天法說會法人詢問停工影響，陳易成表示，深圳廠區已於3月15日下午陸續復工，由於海外庫倉庫存可以滿足客戶短期需求，第1季已大勢抵定，可望比去年第4季好。