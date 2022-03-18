不少人會用Netflix追劇看片，但Netflix昨日宣布重大政策，未來分享帳戶給「非同住者」即將額外收費，預計在智利、哥斯大黎加以及秘魯這3個國家先行測試，消息一出引發眾多用戶不滿，其中2大族群包括出差或和家人分隔兩地的網友，相當納悶Netflix該如何定義「同住」。

台灣Netflix的月租費依方案不同落在270至390元之間，其中高級方案390元可提供4個不同裝置同時觀看，因此許多人會共用帳號平分月租費，或分享自己的帳號密碼給親友「免費使用」，官網雖明文禁止這項行為，但始終沒有祭出罰則。

但Netflix產品創新總監Chengyi Long昨日透露計畫要先在智利、哥斯大黎加和秘魯進行「非同住者額外收費」的測試，若要為帳號增添不同居住地的子帳號，加收的費用約落在2.99美元（折合約新台幣85元）。

Netflix針對非同住者要收取額外費用引發熱議，不少網友相當納悶Netflix該如何界定「同住」，紛紛表示「跟家人分開兩地都不行？難過」、「笑死出差的人不准用」、「要怎麼判斷是不是住在一起？一家人誰規定要住一起？」、「很少人跟父母同住吧？」、「這很難界定吧？出差在外地就要多收費嗎？」、「漲價不就好了，搞這些」、「網路上免費資源一大堆，會續訂的才有鬼，這操作下去絕對再流失一批」、「如果擇一會選Disney+，院線直上真的太香了 」

也有網友以「Netflix是不是準備要下去了？」為題發文指出，「網飛要開始收割了，第一刀就是砍最多人使用的家庭方案，依照歷史以來的經驗，每次做收割的沒幾個有好下場，尤其現在又有Disney+等競爭對手，網飛捅這一刀，是不是準備要讓自己下去了？」引發正反面論戰。

不過也有人認為Disney+目前根本威脅不到Netflix，「D+的片少得可憐」、「問題是D+內容多元性根本比不上Netflix」、「我還是會用欸」、「等搞到亞洲再說」。