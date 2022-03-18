為了幫助迷途孩子回到正常學校生活，原本擔任刑警的台中市警局少年隊偵查佐高振銘，多年前自行請調到少年隊，他發現輟學的青少年常成為偏差行為的高危險群，決心致力於幫助青少年回歸學校，達到防範犯罪的第一步，近2年來已尋獲157人次中輟生，曾6次獲選台中市警局協尋達人。

回想在協尋中輟青少年的過程中，高振銘說，除了辛苦，期間也有許多的溫馨處，曾經有一次，他花了數天時間才找回1名少女，該少女在少年隊內哭鬧著不想回家、不想上學，追問原因，竟然是少女的父母不讓她養寵物、不了解她的心情與想法，這時，他便充當起家長與孩子間的橋梁，協助他們修補親子關係。

去年，高振銘曾經用心帶領、花費許多心力才協助從安置機構順利輔導就讀建教合作班的2名女學生，她們因缺乏家庭歸屬感，竟跟著無照超載駕駛的朋友狂飆夜遊台南，卻不幸此搭上死亡列車。高振銘說，當看到電視新聞播送該事故畫面，心情百感交集，也更堅定自己要加速腳步，盡快把流連在外的孩子找回來，「1個都不能少」。

高振銘說，根據他協尋累積的經驗，這些中輟孩子本性都不差，卻對外界有很強防備心，必須採取柔性攻勢、以密集而長期的關懷鼓勵他們，增加雙方信任感並建立夥伴關係，經過長久的努力，有些青少年甚至還會來「通風報信」，讓其他失聯的青少年「無所遁形」。

高振銘認為，警政機關能結合社政、教育及輔導、福利等網絡力量，共同築起安全防護網，保護青少年身心健全發展，是他從警最有意義的工作之一，也因此，在少年隊期間持續協助中輟學生，並於2020年獲警政署協尋失蹤人口績優人員殊榮。