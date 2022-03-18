大陸國家工信部18日公布「2022年汽車標準化工作要點」，提出會加快新興領域標準研製，幫助產業轉型升級。

香港信報報導，針對新能源汽車領域，工信部會啟動電動汽車動力蓄電池安全相關標準修訂工作，進一步提升動力蓄電池熱失控報警和安全防護水準。加快推進電動汽車遠程服務與管理系列標準研究，修訂燃料電池電動汽車碰撞後安全要求標準，進一步強化電動汽車安全保障。

另外，工信部會加快建構完善電動汽車充換電標準體系，推進純電動汽車車載換電系統、換電通用平台、換電電池包等標準制定。展開電動汽車大功率充電技術升級方案研究和驗證，加快推進電動汽車傳導充電連接裝置等系列標準修訂公布。

對於汽車晶片領域，工信部會展開汽車企業晶片需求及汽車晶片產業技術能力考察，聯合積體電路、半導體器件等關聯行業研究公布汽車晶片標準體系。推進MCU控制晶片、感知晶片、通訊晶片、儲存晶片、安全晶片、運算晶片及新能源汽車專用晶片等標準研究和立項。啟動汽車晶片功能安全、資訊安全、環境可靠性、電磁兼容性等通用規範標準預研。