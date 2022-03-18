繼上次推動自駕車產業聯盟後，財團法人車輛研究測試中心（簡稱車輛中心，ARTC）18日宣布與義隆電子、友達光電、奇美車電、中華汽車、華德動能、成運汽車、創奕能源、大聯大品佳，成立「車用人工智慧（AI）影像晶片與智慧座艙顯示模組產業聯盟」，並共同簽署合作備忘錄（MOU），將結合上中下游產業鏈，打造車輛智慧化的關鍵技術，提升產業價值，建造車電「護國群山」。

未來聯盟成員，將充分發揮所長，精銳盡出，共同打造車電護國群山，相關技術包含義隆電子提供車用AI晶片研發與製造技術、車用顯示驅動設計、Mini LED顯示模組、及高功率/低能耗車規設計。

奇美車電提供AI影像辦識技術，車內/外ADAS系統開發、動態影像調校技術、及整合智慧感測模組。

友達光電提供車用暨座艙顯示技術，任意型態（平面或曲面）顯示模組、及自適應環境顯示技術；大聯大品佳集團提供晶片市場行銷及應用。

至於中華汽車、華德動能、成運汽車及創奕能源等業者，提供系統搭載與市場應用，亦即投入商品化推動，將各項新興產品導入自家智慧車輛，進行實證運用。

車輛中心董事長黃隆洲致詞時表示，汽車朝向智慧化發展，自動駕駛及智慧座艙，是未來兩大主要演進方向，ARTC持續協助產業，將多年來經濟部科技專案所研發的先進駕駛輔助系統（ADAS）知識（Know How），整合台灣優勢，繼上次推動自駕車產業聯盟後，再度帶動上中下游智慧車電產業鏈，並與聯盟成員共同努力，結合產業研製能量，打造優質車電產品，攜手邁向兆元產業。

義隆電子董事長葉儀晧說，聯盟將藉由整合各自擁有的技術，帶動智慧車電產業鏈，未來的目標，將不僅是國內，也將放眼全球車電市場，提供包含AI影像晶片應用、艙外應用、艙內應用，及影音應用等汽車產業進階應用，包含為台灣打造一條龍的車電產業製造線。

據國際產調機構（MarkLines）資料顯示，未來電動車將佔所有公路運輸活動的八成以上。而順應著上述成長趨勢，台灣過去五年車用電子產業的產值，以每年13％的幅度快速增長，2021年將近新台幣3,000億元；如今，在資通訊技術（ICT）大廠陸續投入下，預期發展將更為快速，推估2025產值可望達到新台幣6,000億元。

目前國內廠商雖分別投入車用晶片、自駕輔助系統開發及任意型態面板開發，但目前車用影像晶片及座艙設計，仍在起步階段，採後裝或分散式設計，可達車輛規格功能及智慧化的高端產品，仍仰賴進口。

因此，聯盟將整合上中下游廠商，希望透過跨技術整合應用，結合自主AI影像晶片研發、AI影像辨識技術、智慧顯示技術與模組，及高演算速度與低耗能，協助產業提供研發技術Know-How與驗證能量，並創造新世代智慧車電產品。

另聯盟透過虛實疊合顯示、監控與辨識系統、任意型態顯示技術等各系統進行整合，把握全球供應鏈重組的契機，建立國內ICT產業鏈與車用零組件完整供應鏈，使國內晶片、AI車用電子及顯示器系統，更具國際競爭力，未來可承接市場的高度訂單需求。 該聯盟主要推動目標，包括建立國內自主車用IC顯示技術能力、開發自主設計車用AI影像暨Mini LED顯示運算晶片組、結合任意型態顯示技術，建立智慧座艙產業自主技術，研製符合國際車用影像感測晶片的ADAS應用模組與系統，並依照電動車廠（EV Bus、EV Car）智慧座艙需求，結合艙內外感測AI技術，打造車輛智慧化的關鍵技術，進而提升產業價值，以期建造車電「護國群山」。