大陸央視新聞18日報導，大陸國家衛生健康委副主任、國家疾控局局長王賀勝指出，大陸國家衛生健康委、國家疾控局堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針。針對近期大陸局部地區發生多起本土聚集性疫情，會同相關部門加強對疫情重點地區的防控指導，落實早發現、早報告、早隔離、早治療要求，從嚴從實開展防控工作，堅決採取更加有效、更有針對性的措施。

王賀勝說明，一、迅速開展疫情應急處置。近期，大陸本土聚集性疫情呈現點多、面廣、頻發的特點，國務院聯防聯控機制綜合組迅速派出國家工作組赴吉林、山東、廣東、黑龍江等省分指導疫情處置工作，會同當地共同分析研判疫情形勢，研究疫情防控措施，加快開展核酸篩查、流調排查和區域協查等措施，落實「四早」要求，全力做好患者的醫療救治工作，全力阻斷疫情的擴散蔓延。

二、築牢外防輸入防線。堅持人、物、環境同防，加強口岸高風險崗位人員管理，嚴格閉環管理，加密核酸檢測頻次；加強進口冷鏈食品和高風險非冷鏈物品等風險防範；持續加強邊境口岸管控，加大非法出入境活動打擊力度。大力推進與陸地鄰國邊境地區聯防聯控機制建設，共同做好邊境防疫與貨物通關工作。

三、進一步提高疫情防控和疫情處置能力。完善監測、流行病學調查、隔離醫學觀察、社區（村）疫情防控、樣本採集和檢測等防控方案，實施核酸初篩陽性後「逢陽必報、逢陽即報、接報即查、先管後篩」，規範疫情發生後風險人員排查、密切接觸者管理、風險區域劃定等工作。堅持中西醫並重，同質化、規範化做好患者救治。全面加強醫療機構首診負責制和院感防控措施，對7000多家發熱門診和800多家定點醫院進行台帳式管理。加強核酸檢測能力建設，大陸總體檢測能力超過4000萬份／天。

四、做好疫苗接種工作。根據大陸國務院聯防聯控機制的部署，按照知情、同意、自願的原則，指導各地穩妥有序推進新冠病毒疫苗接種和加強免疫接種工作，不斷提高疫苗接種覆蓋率。