他喊話藍營禮讓選高雄市長 柯文哲：最好2024也禮讓好了 16:542022/03/18 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（台北市政府提供／張立勳台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藍營喊禮讓選高雄市長 柯文哲：最好連2024也禮讓我 訂閱影音： 中時新聞網 前立委李嘉進之子李縉穎拋出國民黨與柯文哲互補戰略，提議國民黨在高雄禮讓給台北市長柯文哲參選，柯文哲18日「唉」了一聲表示，世界上所有問題都要回應嗎？「最好2024也禮讓我好了。」 雙北合作交流平台今在台北登場，會後柯文哲被問及是否接受國民黨禮讓，去參選高雄市長，柯文哲說，「這種題目，唉，世界上所有問題都要回應嗎？算了吧，問這個很奇怪，最好2024年也禮讓我好了。」 力推柯文哲選高雄！民眾黨：別喊「藍白合」應組在野大聯盟 高雄市長選戰派誰？藍議員：這大咖可和陳其邁一搏 #禮讓 #柯文哲 #高雄 #2024 #國民黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鏡電視成綠營鬥爭工具 朱：NCC可廢了 04:102022/03/18 政治要聞 柯文哲曾力挺的他籲黃珊珊「別來亂」 蔣萬安回應了 12:052022/03/18 政治 台南市議員初選登記下周開跑 藍綠擬參選新人落差大 16:042022/03/18 政治 國民黨雙北議員提名不同調 挨批：一黨兩制 14:132022/03/18 政治 蔣萬安在場 這理事長突轟馬英九「把國民黨拖垮」 那個男人躺槍 14:252022/03/18 政治 口袋國會公布立委問政評比 14名立委入列全院優秀立委 12:292022/03/18 政治 國民黨提名特別辦法自家人猛轟 前綠營助理卻跑來想披藍袍 07:542022/03/17 政治 《農會法》修法擬引進專業理事 國民黨團批：選不贏就改官派 14:262022/03/18 政治 新北市長民調出爐 媒體人發現一驚人差距 14:342022/03/18 政治 一張圖看出馬、蔡政府發電量對比：馬任內沒大停電 10:182022/03/18 政治 中央無法解決缺電 應曉薇籲柯超前部署 別浪費時間打口水戰 12:182022/03/18 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。