藍營喊禮讓選高雄市長 柯文哲：最好連2024也禮讓我

前立委李嘉進之子李縉穎拋出國民黨與柯文哲互補戰略，提議國民黨在高雄禮讓給台北市長柯文哲參選，柯文哲18日「唉」了一聲表示，世界上所有問題都要回應嗎？「最好2024也禮讓我好了。」

雙北合作交流平台今在台北登場，會後柯文哲被問及是否接受國民黨禮讓，去參選高雄市長，柯文哲說，「這種題目，唉，世界上所有問題都要回應嗎？算了吧，問這個很奇怪，最好2024年也禮讓我好了。」