朱延平合作的知名演員不計其數。（羅永銘攝）

台北電影節今（18日）公布本屆「卓越貢獻獎」得主，為台灣資深電影導演朱延平，朱導受訪時表示當初一得知獲獎喜極而泣，「我第一部作品《錯誤的第一步》拿編劇獎，現在面臨快要退休年紀，等於從頭拿到尾，其實覺得受之有愧」，本來想婉拒，「這時候拿到獎其實滿奇妙的，但其實滿想拿的，婉拒太矯情了！覺得別矯情了，就拿吧」，他說還沒想到時候上台要講什麼話，內心很激動，又怕講太滑稽，變成四不像，「我是假裝不在意，其實很在意」。

朱延平提到自己現在幾乎都不導戲了，主要當監製，第一部監製的片就是邱瓈寬的《大尾鱸鰻》，他回憶道：「阿寬混黑社會這麼久，很多好笑的故事，我都笑到流淚，覺得這些故事一定要拍出來。」而被問到常接觸黑道有變喬事王嗎？他笑說沒有，但最難過的就是演員許不了，演幾年就離開人世了，「他就是打嗎啡被控制，許不了當時一直叫我師父，但其實他才是我的師父，他真的是遺憾，鏡頭給他就有源源不斷的能量，他和豬哥亮的離開，有滿大遺憾，那時候流行朱延平加許不了，他走後一度以為我沒電影拍了」。

他透露監製新片《小子難纏》終於確定6月1日開拍，已改名叫《小子》，「本來叫小子『難纏』，就『難產』，我拍電影還沒有那麼難產過，拿掉之後果然就順利了」，也提到自從拍完《異域》後就沒有很想拍的片了，舊片連底片都沒有保留，「最想要《紅粉兵團》都沒有，很可惜，完全沒有底片，這對我來說是第一部大片，《異域》、《七匹狼》都沒有底片了，老闆太多拍一部就走了，很多兄弟，那時叫『買花』，其實以前根本不care、不會珍惜，連海報都沒有」。

與朱延平合作的知名演員不計其數，從金馬影帝劉德華、成龍、梁家輝、孫越，到金馬影后林青霞、楊惠姍等知名影星都是卡司，而豬哥亮、張小燕、張菲、胡瓜、吳宗憲等綜藝界四王一后，也名列他的演員列表，除知名演員外，朱延平不忘提攜後進，挖掘眾多新生代演員，除顏正國、郝劭文、釋小龍外，當時出道不久的林志穎、金城武、徐若瑄、小虎隊、王傑、張雨生等人，但他說自己不是慧眼識英雄，「像王祖賢、吳倩蓮都是我看走眼，那時候覺得王祖賢太高，吳倩蓮黑黑小小」。

朱延平說和這些明星不太有私交，金城武跟吳奇隆回台雖然都會跟他吃飯，「但我跟他們有代溝嘛！都聊以前誰欺負他，吳奇隆聊往事，郝劭文比較常吃飯，他就像我的小孩一樣」。提到去年過世的吳孟達，朱延平說和他拍最後一部片《新烏龍院之笑鬧江湖》時，吳孟達狀況已經非常差了，「他說他死過一次了，還帶我做氣功，結果他走了之後我就沒做了，覺得好像沒什麼用」。

台北電影節除將在7月9日舉行的頒獎典禮上獻獎給朱延平導演，也會於影展期間選映他的經典作品，並舉辦卓越貢獻獎講座。2022台北電影節將於6月23日至7月9日於台北市中山堂、信義威秀影城及光點華山電影館舉行，相關影展資訊請上台北電影節官方網站查詢。