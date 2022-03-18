高市府農業局近年來推動食農教育深耕校園，輔導12所學校結合高雄在地農漁物產設計教案，並攜手經過專業培訓的「農夫老師」協同教學，課程接軌聯合國永續發展目標(SDGs)，為了讓市民朋友更加了解課程設計及成果，農業局今(18)日在高雄科工館舉行熱鬧滾滾的「食農教育成果發表會」。總共有12所學校課程設計接軌聯合國永續發展目標，在食農教育課程中，教導學生重視生態、環境、糧食、氣候變遷及關注國際未來趨勢等，培養永續發展素養。

例如龍華國中以「菱角」為主題，探討左營地區菱角種植與環境變遷的關係。燕巢區深水國小以「深水友雞蛋」讓學生親身體驗友善飼養、動物福利，並透過雞蛋傳遞愛與關懷。彌陀區的南安國小則帶領學生認識家鄉「虱目魚」產業及「永續海鮮」的食魚選擇。

各地學校結合12種在地物產設計課程主題，包含虱目魚、白玉蘿蔔、鳳梨、稻米、紅藜、雞蛋、毛豆、菱角、薑、紅龍果、番茄、番薯葉，學習產地到餐桌的過程，高雄型農、青農也從生產者變身為教師，用在地農作經驗，也讓孩童體驗農夫下田的辛勞，珍惜土地。

高市府農業局副局長王正一表示，經過食農教育課程洗禮，學校紛紛反映課程知識及體驗活動對學生的正向改變，譬如:陽明國小附設幼兒園的「憨吉葉仔」課程，讓孩童開始愛上吃菜。本次的成果展，包括學校自製富特色的教具、成果紀錄影片等，週末也有「高雄食農教育物產地圖知識王」答題贈獎以及有機宣導活動，希望高雄市民在寓教於樂中，更加認識高雄食農教育特色及在地農產的美好，成為高雄農業最強而有力的支持者。