萬能科大50周年校慶，展現科技軟硬實力。（賴佑維攝）

萬能科大50周年校慶，展現科技軟硬實力。（賴佑維攝）

萬能科大50周年校慶，展現科技軟硬實力。（賴佑維攝）

萬能科技大學於18日舉辦創校50周年的校慶活動，教育部技職司副司長柯今尉代表技職司司長出席祝賀，肯定萬能辦學有成。校長莊暢表示，2006年2月接棒擔任校長迄今，為邁向一流科技大學而穩步躍進發展，培育眾多服務產業、觀光餐飲產業、飛機維修及精密零組件製造產業、設計產業等航空城相關產業人才，辦學成績相當亮眼。萬能科大包含6個研究所、17個系，加上招收國際境外生700多人，目前全校教職員與師生，總計達到9000多人，一路走來，展現風華，盡顯榮耀。

校方表示，自2005年起，不僅17年來從未調漲學雜費，2017年至2021年年，近5年來更提供高達6億獎助學金，為北臺灣之冠，同時也挹注經費充實各項教學硬體設備，建置各類多元教學與實作場域。致力於提升學生專業技能，以維持良好教學品質，配合實習課程與產業緊密鏈結，精進學生的就業力，成為企業最愛的專業技術人才。

技職教育價值的核心在於實務教學及實作能力培養，因此萬能科大非常重視學生技能的提升，不僅投入大量經費，設置了34項職類術科、擁有52間勞動部認證的國家級技能檢定考場，考場數目全國第一；近年來，更獲得勞動部肯定，協助辦理「全國技能競賽」。今年4月舉辦的第52屆全國技能競賽北區分區競賽，萬能科大即承辦青少年組及青年組，包括機器人、雲端運算、網路安全、商務軟體設計、資訊與網路技術、機械設計製圖、漆作裝潢、模型創作、花藝、美容美髮、餐飲服務、中西餐烹調、麵包西點製作共計17項職類、20項競賽職類，期許學生技能不斷提升。此外，109年建置勞動部「賈桃樂學習主題館－萬能分館」，以科技方式協助青年探索職涯，更是深受鄰近高中職學生的好評。

莊暢表示，本校為培養國際技能競賽選手，設置「極光國際競賽培訓中心」，聘請金牌專技教師擔任教練一對一的輔導，培育高端技職人才。為使學生培訓期間無後顧之憂，無上限提供經費和資源，終於開花結果。第51屆全國技能競賽分區賽與全國賽，萬能科大榮獲5金2銀4銅共23個獎項，總獎牌數為全國大專校院之冠。

前瞻未來發展，配合政府推動的「5＋2產業創新政策」中的「物聯網 (亞洲．矽谷」政策，萬能科大新設完成「大數據雲創智慧基地」將於校慶盛大舉行揭牌儀式，透過「人工智慧」、「大數據分析」、「物聯網」三大核心技術，打造智慧化示範教學場域。

「大數據雲創智慧基地」具備「智慧商務」、「智慧物聯網」、與「智慧生活」三大特色。建置有「人臉辨識門禁系統」、「電子標籤」、「影像辨識結帳」、「戰情資訊系統」、「智慧咖啡機器人」、「無人搬運車補貨系統」、「迎賓導覽機器人」、「群飛無人機」、「自走車」、「元宇宙」。結合人工智慧、大數據分析、雲端運算、電子商務、機器人等專業課程，目的就是希望學生能獲得最優質的學習環境，成為資訊界最搶手的人才。值得一提的是，為順應元宇宙世代的來臨，萬能科大電競館早已提前佈局，打造出「VR虛擬實境的元宇宙體驗場域」，讓學生身如其境，享受到學習的樂趣。

此外，近年萬能科大更規畫建置許多專業教學實作場域，例如「六軸動態飛行模擬機」、「CNC多軸精密機械加工實習工廠」、「車輛實習修護廠」、「模擬機艙教室」、「網紅直播教室」、「智慧餐旅創新中心」、「影音錄製流行樂團多功能教室」、「彩妝教室」、「金工教室」等，更能為青年學子職涯探索與就業做準備，培育學生具有專業技術，成為符合產業需求的人才。

萬能科大座落於航空城與亞洲．矽谷國家級雙引擎經濟發展特區，致力於提升學生專業職業技能，以維持良好教學品質與口碑，配合實習課程與產業緊密鏈結，重視學生的就業輔導。因此畢業同學的樂群敬業、專業負責的特質，深受航空城附近產業之主管的賞識，成為企業最愛的專業技術人才，根據1111人力銀行的統計，萬能科大在桃園的雇主滿意度是第一名。萬能科大50周年一路走來，前瞻未來將再創榮耀。