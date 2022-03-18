儘管日股在連漲五天之後開始出現一些謹慎氣氛，但受到隔夜美股上漲帶動，周五日經225指數收漲0.65%，為26,827.43點；周線上漲6.62%，創下2020年5月來最大單周漲幅。

東證一部指數周五收漲0.54%，為1,909.27點；周線上漲6.1%，創下2020年4月來最大單周漲幅。

Tachibana Securities研究部總經理Shigetoshi Kamada表示，周四日股大漲，主要由空頭回補行情所推動，而由於周末長假將至，投資人不想貿然地大舉押注。今天買賣雙方都很保守。

周四日經指數大漲超過3%，並創下逾兩周來收盤新高。

科技業投資大戶軟銀集團上漲3.68%，帶領日經指數走高。晶片製造設備大廠東京威力科創漲0.85%，Uniqlo母公司迅銷漲0.5%。

東芝上漲1.15%，一名獨立董事表明他將在下周的特別股東會上，支持一項分拆計畫，而這可能促成該公司打包出售。

豐田汽車宣布因半導體短缺，以及受到新冠疫情影響，4月的全球生產目標將調降15萬輛，至75萬輛，其股價應聲下跌0.79%，拖累汽車和車用零件類股下挫0.88%，在東證一部33大類股中表現最差。其次為航空股跌0.58%。

周一（3月21日）日本適逢「春分日」國定假日，股市休市。