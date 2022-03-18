主委林儒彬表示，首波公布名單以爭取連任為優先，未來還會有第二波的公布名單，將會持續溝通協調，整合人選全力備戰。（黨部提供／吳建輝南投傳真）

2022大選倒數，南投縣國民黨18日公布首波提名名單，首波名單內多為爭取連任的黨籍鄉鎮市長、縣議員等，13鄉鎮市長提名7位候選人，議員8選區提名17席，主委林儒彬表示，首波公布名單以爭取連任為優先，未來還會有第二波的公布名單，將會持續溝通協調，整合人選全力備戰。

國民黨南投鄉鎮市長提名，南投市提名現任議員張嘉哲、草屯鎮簡景賢爭取連任、中寮鄉廖宜賢爭取連任、集集鎮則提名前代表會主席吳大村、信義鄉全志堅爭取連任、國姓鄉提名前議員邱美玲、仁愛鄉則由前鄉長江子信回鍋參選，而名間鄉則因選情特殊決定不提名，全力支持無黨現任鄉長陳文德的太太李雁惠參選。

議員部分第1選區提名將到任的南投市長宋懷琳，現任議員洪浩原、史雪燕爭取連任、前議員林憶如回鍋參選；第2選區提名爭取連任的簡峻庭、李洲忠、唐曉棻；第3選區同樣提名將爭取連任的陳淑惠、謝明謀。

第4選區議長何勝豐、游顥、黃東灝爭取連任；第５選區副議長潘一全、王彩雲、林芳伃、黃世芳同樣爭取連任；第7選區山地原住民則提名現任議員全文才爭取連任。

國民黨南投縣黨部主委林儒彬表示，首波公布的提名名單以現任優先為原則， 其餘尚未提名鄉鎮也持續溝通協調中，每個選區情況不同，會因地制宜來提名最有利的人選，所有候選人都經由提名小組審查完畢，後續會將此名單報請中央核定，盡快讓所有候選人就定位，為年底的選戰做準備。