日盛投信18日表示，俄烏戰爭進入談判階段，Fed升息也已經確定，中國封城為短線因素，盤面出現利空干擾因子漸降，此次台灣央行升息目的為抗通膨與疫後復甦兼具的情境，加上目前台股本益比不到14倍，仍處於過去十年歷史區間下緣，在本次升息週期下，台股仍有機會為偏多走勢待市場趨穩，基本面可望帶動指數向上。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，台灣央行17日也跟進調升利率一碼，央行升息對股市資金動能不至於受到衝擊，將是同步反應出台灣經濟維持強勁力道。台灣是以出口為導向的經濟體，因此首要關注為Fed動向，過去Fed升息後的1～2個月內，台股的表現以震盪為主，但由於升息主要伴隨經濟的復甦，整個升息周期股市通常會上漲。

日盛精選五虎基金投資團隊表指出，就類股而言，央行升息對金融股是正面，升息循環銀行業整體利差擴大，獲利將維持高檔，且資本適足率充足，持續看好今年金融業營運；此外，半導體供應鏈、5G手機、伺服器、汽車電子等族群，亦可同步持續關注。