台中中橫便道（台8臨37線）的17k＋200路段，今年2月21日因巨石崩落導致橋梁嚴重變形，交通部公路總局第二區養護工程處谷關工務段積極搶通，預計3月20日全日封閉，為維護民眾基本通行需求，豐原客運865公車當天將恢復過去公路客運時代原6506路線行駛方式，未來是該路段恢復情況再調整。

交通局長葉昭甫表示，865公車配合道路封閉調整的路線，目前編號為「865臨」，行駛路線由豐原經埔里至梨山，豐原端預計早上9點10分發車、梨山端發車時間為上午8時40分，沿線停靠豐原（豐原客運豐原站）、東勢（豐原客運東勢站）及梨山等3站。

葉昭甫說，受動線調整及考量駕駛員工時、行車安全等因素，865區將配合停駛，866路班次則維持天池達觀亭端下午4時40分及武陵農場端上午6時30分班次，866區1班次時刻調整為福壽山農場端上午8時15分及梨山端下午3時30分班次，866區2班次則全部停駛，866區3班次時刻調整為天池達觀亭端上午8時00分及福壽山農場端下午3時45分班次。